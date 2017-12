Värske maitse? Fazer alustas putukajahust kuklite müümist

Soome üks suurimaid firmasid Fazer on välja tulnud omalaadse tootega - putukajahust valmistatud kuklid. Kas tundub isuäratav?

Fazeri pagatitöökoja juhataja Markus Hellstrom räägib, et üks kukkel sisaldab 70 kuivatatud kilki, mis on jahvatatud pulbriks ja lisatud jahule. Farmis kasvatatud kilgid moodustavad kolm protsenti kukli kaalust.

"Soomlased on tuntud selle poolest, et proovivad uusi asju," ütleb Hellström, "hea maitse ja värskus olid uue toote peamisteks tingimusteks."

Juhani Sibakov, Fazeri innovatsiooni osakonna juhataja räägib, et viimased Põhjamaades läbiviidud uuringud näitavad, et soomlased on putuktoidu suhtes positiivselt meelestatud.

Kuklid üllatasid hea maitsega. "Fazer Sirkkaleipa (kilgijahu leib) on maitsev suutäis, mis sisaldab proteiini, kaltsiumit, rauda ja vitamiini B12," rõhutab Juhani.

Hellström toob välja tõiga, et putukatest koosneva toote turule toomiseks oli vaja muuta ka seadust, see jõustus alles 1. novembril.

Esimesed kuklid jõudsid turule novembri lõpus. Putukajahu ei ole piisavalt, et pakkuda selliselt valmistatud tooteid rahvusvaheliselt, kuid ettevõtte eesmärgiks on varustada sellega ligi poolsadat pagaritöökoda Soomes.

"Väga positiivne samm ettevõtja poolt, kes seadusandlusest tulenevat võimalust pakkuda tõeliselt eristuvat uudistoodet koheselt ka ära kasutas," sõnab ettevõtte BugBox asutaja Erlend Sild, kes on putukatoitu Eestis tutvustanud, "kindlasti eelnes sellele pikk ettevalmistav protsess, sest ega selline suur tootmisettevõte ei saaks sellist sammu astuda üleöö."

Septembris alustas ka Šveitsi poekett Coop putukate müümist inimtoiduks (näiteks burgerites).

Putukaid sisaldavaid tooteid tohtis varasemalt Euroopas müüa inimtoiduks vaid neljas liikmesriigis - Hollandis, Belgias, Taanis ja Suurbritannias.

Putukatest valmistatud tooted on kõrge proteiini- ja mineraalide sisaldusega. Putukate kasvatamine on keskkonnasõbralik, sest nende elutegevuseks kulub vähem maad jt ressursse.



Ka meie poelettidele võivad ühel hetkel jõuda sellised võileivad

