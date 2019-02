VIDEO | Belgia supermarket müüb sama hoone katusel kasvatatud toitu

Ilma keemiliste taimekaitsevahenditeta kasvavad katuseaias maasikad, tomatid ja roheline salat. Katuseaias kasutatakse kogutud vihmavett.

Soojus, mis jääb üle suure toidupoe jahutussüsteemidest, kütab katusefarmi kasvuhoonet.

Köögiviljad koristatakse iga päev kl 8 hommikul ja juba tunni pärast on need poelettidel. Nii värsket kaupa ei saa just igast poest! See on ühtlasi ka maailma kõige lühem tee, mis on poekaubal vaja letile jõudmiseks läbida. Poe ökoloogiline jalajälg on nõnda palju väiksem, kui tavaliselt!

Vaata videost, kuidas kõik toimib!