VIDEOD | Põhjalik ülevaade, kuidas lõigata viinapuid, et saada head saaki

Eesti Maaülikooli aianduse professor Kadri Karp näitab Rõhu katseistanduses, kuidas viinapuid lõigata nii kevadel, sügisel kui ka suvel ja räägib, miks peaks nende juurde istutama roose.

Viinapuude lõikamine ja võrakujundus toimub kas sügisel või kevadel. Talvekindlaid sorte võib lõigata sügisel, kuid kindlam on lõigata kevadel, kui esimene leht on juba pungast puhkenud. Viljakandvad oksad tuleb lõigata nii, et alles jäävad alumiseks kaks-kolm punga.

Suvel on vaja teha erinevaid hooldustöid, et saaks hea maitsega marju. Selleks tuleb marjade ümbert lehed eemaldada, et nad saaksid rohkem päikest ja ei leviks haigused. Seda tehakse siis, kui viinamarjad on suuremad kui herneterad. Ka viinapuude kõrgust tuleb piirata pärast viljakobarat 5-10 lehe järel.

Suvel tekib ka palju ennakvõrseid, mis arenevad viljavõrsete külgpungadest. Need tuleb pidevalt ära lõigata, jättes alles lehe või kaks.