5 NIPPI | Kuidas võidelda äädikakärbestega

Lihtne lõks

Vala kaussi vett ja tubli sorts veiniäädikat (võid selle asemel kasutada ka veini, õlut, likööri vms.) ja tilguta segusse veidi nõudepesuvahendit. See muudab lõksu tõhusaks ja magusa lõhna peale kohale lennanud äädikakärbsed upuvad.

Imeline santoliin

Kuivatatud oliivirohi ehk santoliin on meil veel vähetuntud, ent just see taim aitab hästi äädikakärbeste vastu. Pange paar oksa kuivatatud santoliini puuviljakorvi ja tüütud putukad hoiavad eemale.

Nelk

Nelgi erakordselt intensiivne lõhn ei meeldi paljudele putukatele, nii ka äädikakärbestele. Et lõhna veelgi tugevamaks muuta, tippige nelgid näiteks pooliku apelsini sisse.

Spetsiaalsed püünised

Kodustes tingimustes on väga mugav kasutada äädikakärbse püüniseid, mis võivad olla õuna-, pirni– ja ringikujulised. Püünise kasutamisel on vaja teha lahus, mis koosneb täitevedelikust ja veest, ning asetada püünis kärbeste levimiskohta. Muidugi võib tõrjeks veel kasutada kärbsepabereid, kuhu putukad jäävad kinni.

Tolmuimeja

Küllaltki tõhus meetod juba olemasolevatest putukatest vabanemiseks on nad lihtsalt tolmuimejaga kokku imeda. Peale seda on aga väga oluline tolmuimeja korralikult puhastada ja kõik puu- ning köögiviljajäätmed toast eemaldada. Sügisesel ajal tuleb kindlasti kasuks ka see, kui kõiki puu- ja köögivilju hoida sellises kohas, kuhu putukad ligi ei pääse, siis pole neil ka põhjust sinu kööki elama kolida.