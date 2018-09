5 soovitust, mis aitavad väikese kodu alati korras hoida

1. Investeeri korralikku ent väikesesse juhtmeta tolmuimejasse

Parim abivahend väikese elamispinna koristamisel on kvaliteetne juhtmevaba tolmuimeja, millega saab ligi igale poole. Suurepärased on ka sellised mudelid, mis käivad lahti käsitolmuimejaks, mis abistab pehme mööbli ja riiulite puhastamisel. Ajal, mil seda masinat ei kasutata, saab ta lihtsa vaevaga näiteks riidekappi peitu panna.

2. Hoia koristusvahendeid alati ühes kohas

Ruumi säästev lahendus on koristusvahenditele spetsiaalne koht tekitada. Riiul purkide, pudelite jaoks ja erilahendusega kapp või nagid lappidele, nuustikutele, kinnastele. Nii ei pea midagi mööda elamist taga otsima ja kõik asjad on pideva jälgimise all - ükski puhastusvahend ei saa ootamatult otsa. Ettevaatust, kui majas on väikeseid lapsi! Valige alati selline koht, mida saab nende eest lukku panna või kuhu nad ei ulata.

3. Vähenda asjade hulka

Kas sul on vaja omada 8 erinevat kruusi? Aga tegelikult? Vii 4 neist taaskasutuskeskusesse ja väikeses köögis on kohe rohkem ruumi. Vaata ringi oma riidekapis, esemed, mida sa pole pool aastat kordagi kandnud, ei vääri kohta seal. Vaata need kriitilise pilguga üle ja vii ebavajalik kogumiskastidesse heategevuseks või müü ära internetis. Kui kogud midagi, hoia kogutavad asjad vitriinkapis - nii ei kogu need tolmu.

4. Loo omale igapäevane rutiin

Korista natuke iga päev. Mõtle kõigile asjadele välja oma koht: riputa ukse kõrvale võtmenagi, hangi jalatsiriiul, pane nõude kappi lisariiul. Nii on kodu koheselt pisut rohkem korras. Loo endale harjumus pühkida põrandat ning söögilauda ja panna asjad ära oma kohale iga kord enne kodust lahkumist, nii saad korras koju tulles kohe positiivse emotsiooni.