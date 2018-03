Arvad, et köögi süda on pliit? Ei, hoopis üks teine aparaat!

Kööki häirivast lõhnast puhastav või ventileeriv õhupuhasti on köögisisustuse osana ühtlasi ruumikujunduselement. Sellepärast peab see praktiline abiline kõige muuga harmoneeruma.

Õhupuhasteid on kahte põhimõtteliselt erinevat tüüpi. Kui seade on ühendatud välisõhku avaneva ventilatsioonitoruga, on tegemist äratõmbe põhimõttel töötava ehk ventileeriva õhupuhastiga. Selline aparaat võtab köögist toidulõhnadega küllastunud õhu ning suunab ruumist ja hoonest välja.

Teine tüüp on filtreerivad õhupuhastid, mille puhastusfunktsioon seisneb õhu sissetõmbes, selle läbi söefiltrite juhtimises ja n-ö siseringlusse tagasi saatmises.

KUI VÕIMAS PEAB OLEMA ÕHUPUHASTI?



mõõda ruumi pikkus, laius ja kõrgus;

leia ruumi ruumala. Selleks tuleb pikkus, laius ja kõrgus omavahel korrutada;

kuue õhuvahetuse korral minimaalse tõmbevõime arvutamiseks korruta ruumala kuuega. (Kuus õhuvahetust sobib näiteks kerge toidu valmistamiseks.);

Maksimaalse tõmbevõime leidmiseks korruta ruumala 12-ga. (12 õhuvahetust sobib näiteks õliga kala praadimiseks.);

Tänapäevaste õhupuhastite võimsus on 400–1000 m3/h. Enim ostetute keskmine jääb 600–800 m3/h piiresse.

Sinu köögi jaoks vajaliku õhupuhasti võimsuse kindlakstegemiseks:

Allikad: seadmete maaletoojad

