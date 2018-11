ASJALIK MÕTE või TÄIELIK JÄLKUS | Festivalil keedetakse inimrasvast seepi!

Kõlab kohutavalt? Tegelikult asi pole niivõrd hull ja keegi oma elu sellepärast jätnud pole - kogu projektiks vajaminev, ehk 300kg rasva on saadud esteetilise kirurgia kliinikust, vabatahtlike patsientide käest, kes on rasvaimu tulemusena eemaldatud rasva seebitegijatele annetanud, vahendab ABC News.

Projekti taga on ka kümneid tunde koostööd oma ala spetsialistidega, kes on aidanud rasva muuta täiesti ohutuks ja välistada seal olevad võimalikud haigustekitajad.

Samuti on spetsialistide poolt välja töötatud seebi koostis ja vajalikud lisaained, mis muudavad selle 10% inimrasva sisaldava toote nahasõbralikuks. Sellegi poolest ei hakata inimrasvast valmistatud seepi esialgu kutsuma seebiks vaid kunstiprojektiks, millega soovitakse inimeste tähelepanu juhtida tänapäevase tarbimiskultuuri kitsaskohtadele.

Iga festivali külastaja saab soovi korral omale kõnealust seepi ka 32 dollari eest koju kaasa osta ja mine tea, võib olla, et see osutub niivõrd populaarseks, et jõuab tootmisse ja ülemaailmsele turulegi.

Kas sa ostakid ja kasutaksid sellist seepi? Kirjuta kommentaaridesse!