Ettevõtlikkusest pungil värske Maakodu ootab lugemist

Maakodu kuukummardaja kalendri koostaja Katrin Haiba lubab, et november tuleb tänavu meeleolukas ja põnev. Sama võib väita ka meie värske ajakirjanumbri kohta.

Novembrinumbri koduloo peategelaste, nelja lapse vanemate Maarja ja Reino Bürklandi kogemustest pungil majaehituse lugu on nii köitev ja inspireeriv, et võib olla lausa nakkav neile, kel oma maja ehitamise soov meeles mõlgub. See suur rõõm, mida nad oma kätega ehitatud kodus elades ja seda sättides tunnevad, on läbi nende ütluste tajutav ning fotograaf Karin Kaljuläte tehtud piltidel nähtav.

Kelle elus rõõmu napib, need peaks läbi minema Tiri-Jakobi talust, millest kirjutas meile Heli Raamets. See talu on koht, kus õe-venna Karin Sepa ja Tarmo Koka pered, kes hoolitsevad muidu veisekarja eest ja harivad tuhandet hektarit maad, teevad midagi igapäevasest põllumajandusrutiinist erinevat. Nad korraldavad kodukontserte ja etendusi ning maamehe golfi, mida saab mängida varakevadest hilissügiseni välja. Katrin on näinud, et kõik, kes tulevad golfirajalt, on üliõnnelikud.

Järgmiseks ettevõtlikkuse musternäiteks on Virla küla pullilauda renoveerimise ja Siidrifarmiks ümbersündimise lugu. See üsna haruldane ettevõtmine sai võimalikuks tänu Aivar Kuusele ja tema kaasale Merjele, kes kolisid kogu perega Virla külla. Selles külas karjatas meelelahutus- ja turundusärimees Aivar Kuusk poisikesena loomi ja teenis oma esimese palga. Nüüd on endises laudas heaks peopidamiseks kõik olemas ja loodud ka võimalused, et tulevikus külalistele oma maja siidrit pakkuda.

Need, keda huvitavad sisustustrendid, saavad teada valgustimoest, mida piilusime Soome Habitare 2017 messil. Kui te veel ei tea, kuidas oleks kõige mugavam head kraami värskena hoida ehk liha, kala või isegi riideid ja raamatuid säilitada, tasub lugeda vaakumpakendaja lugu.

Miks käivad aiaomanikud Laidi ja Igor Zalekešini oksajahil? Miks ei lase perenaine oma hostadel kunagi õitseda? Nendele küsimustele leiab vastused Maakodu aialoost. Kauni aia on avastanud mitmed Läti turismiettevõtted, tänu millele satuvad tegusa tandemi Laidi ja Igori töö vilju nautima külalised kaugemaltki. Mänguline aed Mustvees inspireerib loovuse ja külalislahkusega.

Foto: Karin Kaljuläte

Ahti Tiirma tutvustab meie novembrinumbris ebaküdooniat nii hästi, et võib ennustada selle kauni põõsa laialdast levikut meie aedades. Kas teadsite, et ebaküdoonia on rahvameditsiinis tuntud kui veresuhkru taseme korrigeerija ning põletuste ja põletike leevendaja?

Sellele probleemile, kuidas küll ära süüa hiiglaslikud kõrvitsad, leidub lahendus köögitoimetajal Dagris Punderil. Ta pakub välja koguni kolm käiku kõrvitsast – ja need on ülimaitsvad road!

Et ka lastel oleks põnev, ei saa me novembris läbi mardisantideta. Ajakirja lõpuosast leiategi juhise, kuidas teha martideks kehastuvatele lastele vahva pilli meenutav kõlistaja-kolistaja, millega oma laule saata.

Nautige külmataadi esimesi jääkirmetisi aknal ja veetke aega Maakodu seltsis!