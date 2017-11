FOTOD | Eestlaste uus ostuparadiis on Läti kaubanduskett Depo

Pole enam saladus, et lisaks alkoholile, kütusele ja toidukaupadele, käivad eestlased Lätist toomas ka ehitusmaterjale ja aiatarbeid. Ülipopulaarseks on kujunenud kaubanduskett Depo, mille lähim kauplus asub Valmieras.

Laupäeval on Valmieras asuva Depo parkla eesti numbrimärkidega autosid täis. Võib julgelt väita, et ligi pooled kaupluse külastajatest olid tol päeval eestlased. Sest kui juba piiriäärsesse alkoholipoodi asja, mis see 50 kilomeetrit Valmierasse siis enam ikka sõita on.

Juhiseid, kuidas Depos oleks tark käituda, leiab Facebooki grupist Depo – soodne ehituspood Lätis. Kauplusel on kliendikaart, mis tasub infopunktist soetada kindlasti juba enne ostlemist. Hinnapoliitika on seal sama, mis meie Bauhofis. Hinnasildil on kaks hinda, millest soodsam kehtib vaid kliendikaardiga. Et rahvast oli tol päeval nii palju, siis anti kaart kätte ka ilma, et vajalikku ankeeti oleks pidanud täitma.

Paljud tulevad ostma ehituseks vajalikku kraami – põrandamaterjali, ahjusid, uksi, jne. „Mina vaatasin keraamilisi plaate. Täpselt samasugune plaat maksab meil pea poole rohkem,” ütleb üks mees. Varem on ta käinud Lätist ostmast ka metallist aeda, mille hind on siin tunduvalt soodsam.

Teine otsis sobivat ventilaatorit ja nentis, et kui plastmassist pruuni värvi ventilaatori kate maksab Lätis 99 senti, siis Eestis oli täpselt sama ese 3 eurot.

Kui mehed sukeldusid ehitusmaterjalide ja elektrikaupade osakonda, siis naistel oli aiakaupade sektsioonis vaatamist. Jõulutähe põõsas maksis Depos 2.54 eurot, ratsuritähe aga 5.99 euroga. Potis kasvava jõulukuuse hind oli 12-14 eurot, väiksed elupuud aga 3 eurot tükk.

Kõige odavamad LED-jõuluküünlad maksid üle 1 euro, 200 LED küünlaga kaunistus aga ligi 10 eurot.

Rohenäppudel tasub kindlasti külastada Valmiera äärelinnas asuvat aianduspoodi Agroserviss Valmiera, kust võib leida laias valikus soodsaid seemneid.