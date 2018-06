FOTOD | Minibussi koduks ehitanud noor Eesti pere annab selle tasuta ära, kui ...

Eero, Mari-Anne ja Aleksander ei ela päris tavapärast elu. Nende koduks pole juba pikemat aega korter ega maja, vaid hoopis kuueruutmeetrine neljal rattal veerev minibuss, mille nad ise elamiskõlblikuks ehitasid. Kaubiku ümber ehitamiseks kulus 16 tööpäeva ja ligi 1200 eurot.

Reisimiseks ja kaubiku ostuks saadi raha peamiselt sõiduauto ja mootorratta müügist. Selleks et mitte asju kastidesse pakkida ega vanemate keldrisse jätta, otsustati hoopis kõik üleliigne maha müüa ja annetada.

Eelmise aasta oktoobris said Eerost ja Mari-Annest põhikohaga seiklejad ja videoblogi pidajad, kes on reisinud kümneid tuhandeid kilomeetreid mööda Euroopat. Nende lugu on teistele hea eeskuju, kuidas on võimalik koos väikese lapsega reisida. Noorele perele on suureks abiks olnud säästlik eluviis. “Igakuiseid kulutusi vaadates tuli välja, et meie minimalistliku elustiili juures kulub meil 300–450 eurot kuus.

Noore pere seiklustest ja elus-olust saate pikemalt lugeda juunikuu Maakodust, loo autor on Liis Kirss. Fotosid nende kodukaubikust saate aga vaadata siit: