Hiinas püstitati esimene Eestis toodetud puidust elementmaja

Shanghai külje all asuva uue Disney Maailma vahetus läheduses valminud elementmaja on mõeldud kohvik-restoraniks.

Hoone tootnud ning Hiina eksportinud ettevõte Saare Erek ASi kogu tellimusest on see esimene üle antud hoone, ülejäänud majad on Hiinas kohal ning ootavad lähiajal paigaldust.

Ehkki esialgu on Shanghai lähistel valminud vaid üks saarlaste toodetud elementmaja, on lootused Hiina osas üsnagi suured ning koostööst hiinlastega loodetaks palju. Saare Erek ASi tegevjuht ning Eesti Puitmajaliidu juhatuse esimees Kaarel Väer ütles, et lisaks käesolevale projektile kavatsetakse Hiina suunal tulevikus veelgi jõulisemalt tegutseda. “Meil on juba kolm aastat olnud Hiina turul oma esindaja ning esimesed tulemused on käes. Oleme järjest ambitsioonikamad ning vaatame juba ka suuremate projektide poole," kinnitab Väer.

Hiina planeerib lähiaastatel oluliselt tõsta puitmajade ning tervikuna tehasemajade osakaalu ehitussektoris, mis tähendab tulevikus kindlasti suuremaid võimalusi ning nõudlust ka Eesti puitmajatootjatele.

Reeglina valmistavad kohalikud ettevõtted väiksemõõtmelisi masintoodetud aiamaju, samas puudub Euroopas laialt leviv element- ning moodulmajade tootmise tehnoloogia ja traditsioon. Sellest lähtuvalt ollakse huvitatud just elementmajade kontseptsioonist, mis Hiinas praegu sisuliselt puudub. “Ega meil ei olegi mõtet Euroopast Hiina odavama klassi aiamaju eksportida, mõistlik on panustada valmiselementidele, mis mahutuvad hästi konteinerisse ning annavad suurema kasumimarginaali,” lisas Väer.

Nii Saare Ereki kui tervikuna kogu Eesti puitmajasektori jaoks on Hiina turule elementmajadega jõudmine suur saavutus. “Ettevõtted saavad väga sagel Hiinast päringuid, mis soovivad täiesti utoopilisi tellimusi. Paljud neist tunduvad ahvatlevad ning ettevõtted proovivad luua võimaliku partneriga kontakti, kuid tihti on selle taga erinevad skeemid, mis ei ole ettevõtte jaoks kasulikud,” selgitas Eesti Puitmajaklastri juht Lauri Kivil.

Loodetavasti loovad Hiina strateegilised sammud puitmajade suuremaks kasutuselevõtuks meie tootjatele suuremaid võimalusi Aasia turu avamiseks, Saare Erek ASi näide on selle hea kinnitus.