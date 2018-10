IKEA astub esimesi samme sisenemaks Eesti turule, vaata kuidas!

„IKEA kataloog keskendub erinevatele vajadustele, unistustele ja väljakutsetele, mis inimestel seoses enda kodus toimuvaga on. Kataloogist leiab seitse kodu, millest igal ühel on enda lugu rääkida, ning kutsub kõiki „avatu uste päevale“, et neist immutada inspiratsiooni. IKEA kataloog on paljude inimeste jaoks peamine sisustus- ja koduteemaline publikatsioon, kust saadakse ideid ja lahendusi enda asjade korrastamiseks, paigutamiseks ja üleüldiseks paremaks muutmiseks,“ märkis Kristina Mažeikytė.

IKEA kataloogi sisu põhineb ka Eesti elanike suurimatel vajadustel ja unistustel. Kaetud on sellised levinud probleemid, nagu seda on väike elupind, elamine koos lastega ja sisustamine väikse eelarvega, et inimesed leiaksid enda jaoks lihtsaima lahenduse.