JÄÄTMEKÄITLUSE UUS TASE | Vaata, mida uskumatut saab teha kasutatud kohvipuruga!

Paulig algatab kohviringluse projekti – pärast kohvi nautimist toodavad nad kasutatud kohvipurust bioenergiat.

"Kasutatud kohvipuru, mida tekib mitmeid tonne kuus, visatakse hetkel lihtsalt ära. Kohvipuru on orgaaniline jääde ja sellest saab õiget tehnoloogiat kasutades eraldada suures koguses biogaasi. Algatatud projekti käigus kogume kasutatud kohvipuru ja koostöös Nelja Energia biogaasijaamaga toodame sellest energiat. Saadava elektrienergia annetame SOS Lasteküla kodudele." ütleb Pauligi esindaja.

Eesmärk on koguda vähemalt 100 kg kohvijäätmeid päevas, millega saab toota kuni 6 suure majapidamise energiavajaduse üheks kuuks.

Juba olemasolevad partnerid kohvipuru kogumisel on Swedbank, Transferwise, Skymedia, Elisa, Olerex, Tartu Terminal, Maiasmokk kohvik, Elamusstuudio, Ragn Sells kontor, Sokotel, Meriton ja Tallink Hotellid.

Projekti aitab ellu viia KVARK, mille erilahenduste võlur Arnold Rein Tatunts ütleb, et biojäätmetest saadava energia kogus on üllatavalt suur. Juba ainult ühest kilost kohvijäätmetest saame kätte peaaegu 500 liitrit biogaasi.

„Tahame näidata, et väike muudatus igapäevatoimingutes võib viia millegi suureni,“ räägib Rage Riismann, Paulig Professionali turunduskoordinaator. „Koostööpartnerid ja kliendid haarasid meie kohvienergia tootmise ideest kohe kinni. Julgustame kõiki ka oma koduses köögis jäätmeid sorteerima ja olema energiasäästlik - valmista kohvi just nii palju, kui plaanid ära juua ja lülita kohvimasin välja kohe, kui kohv on valmis.“

Sarnaseid projekte on Paulig korraldanud ka Lätis ja Leedus. Riias toimus see sel kevadel koostöös Botaanikaaiaga ja Kaunases valgustati eelmise aasta jõulude ajal meie algatusel kogutud kohvijäätmetest toodetud kohvienergiaga kogu jõuluturg.