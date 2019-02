Kas ka sul on varjatud võlgu? Vaata, kuidas neist vabaneda!

Krediitkaarte on küll erinevaid, kuid üks asi on neil ühine: võta, aga pane tagasi. Ja reeglina on ikkagi, et tagasi peab panema rohkem, kui võtsid. Paraku räägitakse meile boonuspunktidest ja maksevabast perioodist, kuid tagaplaanile jääb ikkagi see, et iga krediitkaart on laenutoode, millele on kasutamise eest kehtestatud intress.

Kui on keeruline oma rahaasju kontrolli all hoida, siis kõige mõistlikum on sellest ahvatlusest loobuda. Asenda krediitkaart tavalise kaardiga, millega ei ole võimalik kulutada rohkem kui sul kontol on.

Kaardist on lihtne loobuda.

Alusta kaardi väljastanud pangale avalduse kirjutamisest taotlemaks krediitkaardi asemele tavalist deebetkaarti. Seda saab teha nii internetpangas kui kontoris. Oma kulutusi planeerides saab kasutatud summa koos intressidega ka kohe tagasi maksta. Seda muidugi eeldusel, et pärast summa tasumist jääb Sulle piisavalt raha katmaks oma igakuised kulutusi. Mida aga teha võlaga, mis on suurem kui terve kuu palk? Siin võib appi tulla krediitkaardi intressist väiksema intressiga väikelaen.

Nii saad jaotada summa sinu jaoks sobiva kuude arvu peale selliselt, et igakuine tagasimaksesumma oleks sinu jaoks taskukohane. Siis on kindel, et saad vaikselt tekkinud võlast vabaks.