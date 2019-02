Kõige paremini töötav säästunipp - maksa kõigepealt endale!

Endale maksmist tuleks käsitleda kui kõige tähtsamat ja vältimatut arvet, mis peab iga kuu alguses olema makstud enne, kui hakkad tasuma teisi kohustusi. Seega alusta summa määramisest. Kuigi igaüks meist sooviks kuu alguses kopsaka tasu saada, jää realistlikuks. Arvesta ka oma teiste kohustustega, kuid samas, ära jää ka liiga tagasihoidlikuks. Kaalud näiteks igakuiseks summaks 20 eurot? Aga miks mitte 30? Või hoopis 50?

Inimesed on tegelikult väga kiiresti kohanevad, ka oma isiklike rahaasjade tasandil, kui ainult tahtmist on. Esimesed kuud soovitame proovida summaga, mis on sammuke sinu mugavustsoonist väljas. Sinu suhtumine oma kuludesse muutub võrdlemisi kärmelt. Sa hakkad teatud kuluridadele alternatiive otsima ja võib-olla isegi loobud mõnest väljaminekust. Mõnikord on uskumatu, kui palju selgema pildi saab oma isiklikust eelarvest, kui teatud summa pole pangakontol enam kättesaadav.

Siinkohal mainiksimegi ära, et antud meetod töötab enamasti siis, kui endale maksmine toimub automaatselt. Seega organiseeri igakuine püsimaksekorraldus teisele tava-, säästmis- või intvesteerimiskontole. Nii on planeeritud summa nö silma alt ära rahus oma eesmärki teenimas. Peamine, et see summa poleks igapäevaselt kergesti ligipääsetav.