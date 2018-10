Kui tihti sa oma koeral hambaid pesed?

Suuhügieen on looma üldseisundi oluline osa. Iga koeraomanik saab oma lemmiku hambahaigusi ennetada ja tema suu terve hoida.

Uude kodusse jõuavad kutsikad enamasti kaheksanädalaselt, suu täis nõelteravaid piimahambaid. Kutsikate väiksed ja teravad hambad ei vaja olulist hoolitsust, sest vahetuvad neljandal kuni kuuendal elukuul jäävhammaste vastu. Nagu inimestelgi, on jäävhambad koertel suus kogu elu. Kutsikat on oluline harjutada, et ta laseks suhu vaadata ega kardaks seda.

Kodune hambahooldus

Järjekindel lemmiku suuhügieeni eest hoolitsemine parandab koera tervist ja enesetunnet märkimisväärselt. Koduse hoolduse eesmärk on vähendada hambakatu teket ja ennetada selle hambakiviks mineraliseerumist. Tutvustan koduseid hooldusprotseduure, mida loomaarstid kõige sagedamini soovitavad ja millega on saavutatud edu.

Nagu inimestel, nii ka koertel peetakse hammaste pesemist kõige tõhusamaks hoolduseks. Hambaid harjates pestakse hammastele kogunenud bakterikiht ehk hambakatt maha ja see ei saa kinnituda. Ideaalne oleks oma lemmiku hambaid pesta kord päevas. Suur osa koeri lepib hambapesuga. Selle harjumuse juurutamise võtmesõna on kannatlikkus. Hambapesu peaks koerale tutvustama järk-järgult. Harjutusfaasis tuleks pesta näpuotsa ümber keeratud marlilapi või silikoonharjaga, edaspidi võiks kodus olla pehmete harjastega koerahambahari või pehme inimeste hambahari. Koertele mõeldud hambaharjad on pehmete harjastega ja nurgistatud, et tagumisi hambaid oleks lihtsam pesta.