Kuidas vältida tuleõnnetusi ja talv turvaliselt üle elada

Puhastatud ja korras küttesüsteemidega möödub talv ohutult ja õdusalt. Shutterstock

Aasta kõige tulekahjuderohkem aeg on saabumas, ja kuna tuleohutuse tagamine on eelkõige koduomaniku ülesanne, on nüüd tagumine aeg vaadata üle potentsiaalsed ohuallikad ning viia need talveks tippvormi.