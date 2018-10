KÜLMAD TULEKUL | 6 võimalust veesüsteeme külmakahjude eest kaitsta

* Kui pakane paugub ja rahu ei saa, siis jätke ööseks veekraan nirisema. Vee liikumine torustikus takistab külmumist. Pidage siiski meeles, et see on vaid lühiajaline abinõu ja võib suurendada veearvet ja lihtsalt raiskab vett.

* Kui külmalainele järgneb soojalaine, siis ärge kaotage valvsust. Just sel ajal on torude külmakartlikkus kõige suurem. Temperatuuride vahest tekkiv kondensatsioonivesi on ülihea külmajuht.

Kui torud siiski külmusid, ärge riskige lahtise leegiga sulatamist! Sellele võib järgneda veel suurem kahju tulega. Abi saamiseks tuleb pöörduda kas oma vee-ettevõtte või torutööde teenust pakkuva eraettevõtte poole. Teadlikumad ja vastutustundlikumad omanikud kasutavad plasttorude lahti sulatamiseks spetsiaalset aurutit. Metalltorude jaoks on olemas elektrilised seadmed.

Kui plaanis on torustikku rajada, siis teadke: toru tuleb paigaldada allapoole maapinna külmumise piiri, mis sõltuvalt pinnasest on 1,5-1,9 m. Sel juhul ära jäta paigaldamata küttekaablit või torukoorikut. Eelistada plasttoru, mis on külmakindlam. Konsulteerige spetsialistiga!