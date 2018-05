Lekked ja müra ennustavad pesumasina peatset lõppu

Kui pesumasinas on halb lõhn, vaadake üle, ega tihendite vahele pole mustust ja hallitust kogunenud. repro

Kui senimaani korralikult teeninud pesumasin hakkab tujutsema – jätab pesu mustaks või koguni rebib katki –, on see märguandeks, et pesumasin on hinge heitmas ning tuleb plaani võtta selle asendamine.