LUGEJA KIRI | Tainarull osutus miniatuurseks naljanumbriks

Otsustasime sõbrannaga, et pühade eel tellime kumbki endale toredad mustrilised tainarullid. Oleme igal aastal teinud ise piparkoogitaina ja piparkoogid küpsetanud. Mõeldud - tehtud.

Tainarulli ootasime peaaegu kuu aega, aga mitte see polnud asja iva. Ühel päeval teatas sõbranna, et talle tuli teade tähitud kirjast. Igasuguseid mõtteid käis muidugi peast läbi, kuid selle peale, et kaks tainarulli saabuvad Eestisse tähitud kirjana ja see kaalub kokku 400 grammi, me muidugi iial ei tulnud.

Aga suur oli sõbranna üllatus, kui ta avas ümbriku ja sealt tulid välja kaks miniatuurset 11 sentimeetri pikkust mustrirulli. Kõõksusime naerda, sest ostukeskkonnas rippunud pildil me seda kuidagi hoomanud. Võimalik, et mõõdud olid kirjas kusagil väikses kirjas, tootekirjelduse sabas. Oma viga, et hoolega ei lugenud.

Aga tainarull on esimese katse läbinud ja töötab tegelikult päris hästi.

Võimalik, et mõne rohkem kerkiva taina puhul jääb muster vähem märgatavam ja heledama taina puhul jällegi selgemalt eristatav.

Nüüd kaalun hoopis varianti, võtta tore mustrirull kasutusele hoopis keraamikastuudios.