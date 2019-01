MAAKODU KAANELUGU | Meistrite hästi hoitud saladus - reservtrükk

Viimase paarikümne aasta jooksul on Eestis taaselustatud vanu käsitöötehnikaid ja -tehnoloogiaid. Vähem on tutvustatud aga kangaste reservtrükki ja indigo­ga värvimist, sest pea 150 aastat pole keegi sellega Eestis enam tegelenud.

Põhjus on üsna ilmne: nende tehnikate kohta on säilinud vähe täpset teavet, nende viljelemiseks läheb vaja teadmisi keemiast ning ka töökoja sisseseadesse ja ohutusse tuleb veidi rohkem panustada.

Selle trükitehnika puhul töödeldi valget kangast erilisse kaitsesegusse ehk vaapa kastetud trükipakuga. Salapära lisab asjaolu, et igal meistril oli reservtrüki kasutamiseks kokku segatud vaap, mille retsepti hoiti kiivalt saladuses.

Õnne Uus on naine, kes on pühendunud reservtrüki ajaloosse ja tegeleb selle arhailise käsitööga Peipsiäärses Külastuskeskuses. Selle iidse kangavärvimise tehnikaga kaunistati erinevaid rõivaid.

