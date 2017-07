MAALEHEGA LOODUSES: Karulas on külalised alati teretulnud

Vaade Tellingumäelt Karulale. Foto: Anni Õnneleid

Ain Alvela, ajakirjanik Maakodu

Karula rahvuspark ja sealsed tööd on muidugi looduskaitsjate teravdatud tähelepanu all, sageli arvatakse, et kui on rahvuspark, siis seal nagu ei tohikski mingisugust sae-, kopa- või adratööd teha.