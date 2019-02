Kolm sõpra ja mõttekaaslast – Raivi Juks, Tiit Rahkema ja Sulev Tammel – on võtnud nõuks luua õuntest ainulaadse tehnoloogiaga valmistatud kangeid napse. Selliseid, mis võiksid saada üle maailma tuntuks ja Vana Tallinnaga võrdselt armastatuks.

Mitu aastat katsetamist ja õppereise Prantsusmaale, Saksamaale ning teistegi maade brändit ja konjakit tootvatesse ettevõtetesse on andnud tulemusi. Igal mehel kolmest on pakkuda enda valitud nimega ja oma maitse järgi täpselt välja timmitud retseptiga kange jook. Nüüdseks on jõutud toodetega turule ja tutvustatakse laialdaselt oma tegevust. Põhjust suure töö, investeeringu ja entusiasmi viljade üle uhkust tunda on küllaga.

Loe, mida mehed on teinud ja kuidas nende teekond kujunes!