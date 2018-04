Need nipid muudavad kodu kevadise suurpuhastuse lihtsamaks!

Kevaditi võetakse korralikus majapidamises ette põhjalik suurpuhastus. See tundub suur ja raske töö, vahel ületamatugi.

Kuid suurpuhastus on tunduvalt lihtsam, kui mõelda sellele, kuidas edaspidi puhtust ja korda paremini säilitada ning mitmepäevased väsitavad koristustalgud igaveseks unustada.

Selleks tuleb meeles pidada, et mustust ja korratust on lihtsam ära hoida kui seda likvideerida. Puhtas elamises on mõnus olla ja see saagu enesestmõistetavaks kõigile pereliikmeile.

Kui kodu on pidevalt korras, ei pea pühade eel ennast suurpuhastusega katkestama. Selleks mõned näpunäited.

Muretsege välisukse juurde suur korralik harjasmatt ja harjutage kõik kodused jalgu pühkima.

Pange ukse kõrvale iste, et välisjalatsid saaks sealsamas ära võtta.

Ärge laske asjadel kuhjuda ja tolmu korjata: viige ajalehed ja reklaamid kohe prügikasti, tühjad pudelid kogumispunkti, hoidisepurgid pange kappi hoiule.

Määrake igale asjale oma kindel koht, mis on teada peale sinu ka teistele.

Liimige mööbli jalgade alla vildist tallad, mis kaitsevad põrandaid ja hõlbustavad mööbli liigutamist.

Kõige selle juures ärge laske siiski koristamisel muutuda elu keskpunktiks. Kui seljataga on pikk tööpäev või tunnete end lihtsalt nigelalt, siis peaksite suutma vähe aega leppida ka pisikese korratusega.

Teisi praktilisi nõuandeid saad lugeda Maalehe uuest raamatusarjast TARGU TALITA KÄSIRAAMATUD.

