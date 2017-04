Nipid, mida kasutades ka väike naine võimsa aiamööbli valmis meisterdab

Kui rõdul on ruumi 19 ruutmeetrit, siis annab see kujundajale veidi mänguruumi. Väärika diivani sellele ruumikale paigale võib "ehitada" iga nainegi - nii nagu seda tegi üks Tartus elav preili.

Selleks on tarvis vaid kohvi ja pealehakkamist. No siiski - euroaluseid ja pintslit ka. Ja pärast loovust ning värvitunnetust, et padjad, lilled, küünlad omavahel kokku sobiksid.

Mõned nipid sulle, kui tahad edalegi niisugust mööblit: Euroaluste viimistlemist saab teha lihtsamalt ja veidi keerulisemalt. Kui alused on väga karedad ja sinu käele veidi “pinnulised”, hangi ehituspoest tald või rendi taldlihvija (ehituspoest saab talla mõne euroga, lisaks tuleb osta lihvpaberid). Kasutaksin väga kareda pinna puhul lihvpaberit P40-60. Numbrid leiad paberilt – mida väiksem number, seda karedam paber).

Kui alused pole väga karedad, siis pole lihvimine pole ilmtingimata vajalik (õrnalt võib nühkida “karukeelega”, ehituspoes teatakse, mis see on).

Lihvimise teed minnes võid paari värvikihi järel teha peenema lihvpaberiga kergema vahelihvi (ehk siis lihvida uuesti peenema paberiga – P120 näiteks).

Kõige kallimad osad on pehmed, sest nende materjalide kulu on suur.

Kui eelarve pole väga suur, tasub piirduda väiksema diivaniga, isegi kui käepärast on suurem puitmaterjali või euroaluse virn.

Diivani, mis pole otseselt euroalustest, võid ehitada nii, et istumispatjadeks sobiks näiteks järgmiste mõõtudega padjad: 60 x 60, 120 x 80, 200 x 80, 90 x 200 või midagi väga sarnast. Nii tulevad pehmed osad mõistlikuma hinnaga kätte. Erimõõte on keerulisem (ja ka palju kallim) teostada.

Katuse all võid kasutada mööblikangast, päikese käes pigem vihma taluvaid istumispatju.

Dekoratiivpatju pole niisugusel diivanil kunagi liiga palju – vanad padjad, varupadjad ja erinevate mõõtudega padjad saab siin kõik käiku lasta. Tee neile vaid omavahel sobivad katted ümber.

Kui terrass või rõdu on katuse all, siis on vaip tõeliseks kirsiks sellel tordil.

Aksessuaarid – küünlajalad, laudlina, dekoratiivpadjad ja suvelillede potid, mis kindlasti ka antud rõdul oma koha sisse võtavad, teevad kohast tõelise kadestamisobjekti iga külalise jaoks.

Allikas: Hubasus.ee