Nipid, mis aitavad äikesekahjusid vältida

Seesami kahjukäsitlusosakonna juht Ly Jõhviku sõnul on suvine äike suureks ohuks kodutehnikale, suurte ning vanade puude vahetus läheduses paiknevatele autodele ja majadele. Samuti on teada juhtumeid, kus pikselöögi tulemusel on maja hävinenud või alguse saanud ulatuslik tulekahju.

Et kodune vara oleks võimsa äikese eest kaitstud ja suvetormi tagajärgi ei peaks puhkuse eelarvest katma, tasub järgida alljärgnevaid nõuandeid.

• Kuna äike on peamine süüdlane elektrikatkestustes, mis omakorda kahjustavad vooluvõrgus olevat kodutehnikat, peaks kuumal suvepäeval tööle või nädalavahetuseks maale sõites ühendama vooluvõrgust lahti kõik elektriseadmed ja kaablid.

• Äike võib kaasa tuua ülitugevad tuuleiilid, mistõttu on eriti oluline sulgeda aknad ja panna turvaliselt ära lahtine aiamööbel ja batuudid. Samuti tuleb veenduda, et turvaliselt oleksid kinnitatud antennid ja muud hoone osad. Lendama hakates ei saa kahjustada üksnes nimetatud esemed, vaid ka kõik teele jääv nagu läheduses parkiv auto, maja aknad ja uksed.

• Vaata üle kodukindlustuse tingimused ja veendu, et oled võimalike äikesekahjude vastu kindlustatud. Nimelt ei hõlma paljude kodukindlustuse omanike leping koduse vara kindlustust ja tihti hakatakse lepingutingimustega tutvuma alles siis, kui häda juba käes.

• Maja läheduses kasvavad puud tuleb igal aastal üle vaadata ja vajadusel pehkinud puud maha saagida ning vanad oksad eemaldada. Äikeseaegsed tuuleiilid võivad räsida puid ja kukkuvad oksad tekitada klaasi- ja värvikahjusid parkivale autole ja lõhkuda maja katuse.

• Inimestel tuleks vältida äikesega ujumist ning puude alla varjumist. Vesi juhib hästi elektrit ning puid võib suure tõenäosusega tabada välk.