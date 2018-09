Väljatõmmatavad sahtlid ja riiulid on köögis hindamatuks abiliseks, aga kas olete mõelnud, et sahtlites võib hoida ka juurikaid?

Hea meistrimees võtab sahtlilt alt põhja, paneb sinna asemele võrgu, et juurikatel oleks ligipääs õhule ning võrgu peale võib panna korvi, mida on kerge puhastada. Nii on sul paari päeva kartulite ja sibula varu kohe käepärast. Pea ainult meeles, et sibulaid ja kartuleid ei tasu koos hoiustada, sest siis riknevad need kergemini.

Allikas: http://www.thekitchn.com