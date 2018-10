ÕDUS VÕI ÕUDNE | Sa ei arva iialgi ära, millest see rendimaja tehtud on!

Nimelt on kogu kõnealune majake valmistatud šokolaadist. 18 ruutmeetrise šokolaadiskulptori Jean-Luc Decluzeau tehtud majakese valmistamiseks kulus rohkem kui 1,5 tonni populaarset maiustust.

Majas saab ööbida kokku maksimaalselt neli inimest ning kogu majake koos selle sisustusega on põhimõtteliselt söödav. Šokolaadi on kasutatud ka maja ümber, nimelt on akna all maiustustest valmistatud lillepeenrad ja isegi väike tiigike koos partidega.

Muide, külalised ei pea magusaisu rahuldamiseks seinte küljest tükke murdma, maiustusi on seal majas piisavalt. Samuti viiakse iga külalisega koos läbi kvaliteetse šokolaadi valmistamise töötuba, mis on juba majutuse hinnas, vahendab veebileht Insider.

Booking.com veebilehe andmetel hetkel majakesse broneeringuid vastu ei võeta, seega ei ole teada ka seal ööbimise hind.

