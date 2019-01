RAHVAKALENDER | Paavlipäev on talve poolitaja

Üks neist on ka paavlipäev 25. jaanuaril, mis sai oma nime apostel Pauluse järgi, kes sel päeval ümber pöördus. Sellestki faktist on saanud üks inimeste muutlikkust iseloomustav käibefraas – kuidas saulustest said paulused.

Paavlipäeva on tähistatud üsna tagasihoidlikult, rohkem Lääne- ja Harjumaal ning saartel. Sel päeval ennustati suvist ilma: paistab päike, tuleb päikeseline ja soe suvi ning hea saak, sajune ilm aga ennustas haigusi ja vihmast suve.

Villasetöö oli paavlipäeval keelatud. Ka pühkmeid ei tohtinud välja viia – sinna kohta, kuhu need viiakse, tekib suvel palju usse.