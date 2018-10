RAHVAKALENDER | Simunapäev toob esimesed jääsillad

Maaleht RUS

Kui hõbedatükist kukkumiskohale ainult väike avaus tekkis, tähendas see eriti suurt ja kestvat õnne Ülle Mürksepp

Vanasõna ütleb, et Siim teeb sillad, Nigul lööb naeltega kinni. See tähendas, et umbes sel ajal algas maa ja veekogude külmumine ning peagi sai hakata kasutama taliteid.