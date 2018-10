Väidetavalt kasutab enamik inimesi riivi täiesti valesti ehk püstises asendis.

Palju vähem segadust tekitab riiv siis kui see keerata pikali asendisse. Muide, nii on ka palju ebatõenäolisem omale sõrmenukkidesse riivida. Ka peaks olema lihtsam riiviud materjal vajalikku kohta tõsta, sest see on täies ulatuses riivi sees.

Proovi järgmine kord, kui midagi riivid ja anna meile kommentaaridesse teada, kuidas sa riivi tavaliselt kasutad ja kuidas mugavam on!