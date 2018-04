Selle maja ülespanemiseks piisab naise loast

Soomes on väga populaarseks saanud stiilsed ja praktilised ratastel liikuvad saunavagunid, mille püstipanemiseks pole vaja ehitusluba.

„Uskumatu maja! Väljast tundub ju väga väike, kuid sees on kõik vajalik olemas,” ütleb üks Soome proua, kes on saunavagunist vaimustatud. Vagunis on elutuba, kööginurk kraanikausiga ning väike saun.

Eluruum mahutab ka suurema seltskonna.

„Et selle saab järelkäruna auto taha panna, saab suvel sõita järve äärde. Kui üks järv ja vaade aknast ära tüütab, lähed järgmise järve äärde," naerab ta. "Ja mis kõige tähtsam - saun on alati kaasas!"

Saunaruum on väike, kuid leil hea.

Taolised saunavagunid olid äsja toimunud Soome suurima kevadmessi tõmbenumbriks. Puidust vagunsaunade bränd on Saunavaunut, neid ehitab Soome firma Season Store.

Firma reklaamlause on: naise loast piisab. Ratastel liikuv saun ei vaja ehitusluba.

Väiksem saunavagun kaalub 750 kilo.

Kõige väiksem vagunsaun Mini Luxus maksab 7990 eurot. Vagunsaun kaalub 650 kilo ja seda jõuab vedada ka tavaline sõiduauto.

Veidi suurem Luxus maksab 13 990 ja see kaalub 900 kilo. KVeel suurema mökkivaunu ehk suvilasauna messihind on 27 990 eurot ning seda pakutakse ka järelmaksuga.