SELLE PEALE SA KÜLL EI TULE | Miks perenaised vannuvad, et valge on parim värv voodipesu ja rätikute jaoks

Miks kasutada valget voodipesu? Sest seda on kõige lihtsam puhta ja säravana hoida, vahendab Nifti.

Valge on parim valik järgmistel põhjustel:

* Kõiki rätikuid ja voodiriideid saab pesta koos ning väga kõrgel temperatuuril, vajadusel kasutades pesuvalgendajat. Nii on nende puhtaks saamine ja ka pesumasinas puhtaks jäämine alati kindlustatud.

* Valgeid riideid on alati piisavalt ühe masinatäie jaoks ja sinna ei pea mitte midagi muud juurde panema, mis võiks kogemata kogu pesu rikkuda.

* Valge pesu on vastupidav. Seda pole võimalik rikkuda vale pesuvahendi või plekieemaldaja kasutamisega. Linade ja rätikute värv ei kulu aja jooksu maha ega muutu tuhmiks. Valged asjad muutuvad kasutuskõlbmatuks vaid siis kui need rebenevad või satuvad pesumasinasse koos värvilise pesuga.

* Valged linad ja rätikud on odavamad. Jah, see on tõsi! Vaadake poes hoolega ringi. Täiesti valged voodiriided ja käterätikud on kuni 30% värvilistest odavamad.

* Valge sobib kõigega. Pole olemas toakujundust, kuhu valge ei sobiks!