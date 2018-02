Soovid maale kolida? Vali Hiiumaa, sest töökoht ootab

Tavaliselt pole Hiiumaal spetsialistide töökohti pakkumisel just palju. Uue Hiiumaa valla tulekuga tekkis neid nüüd korraks tosinkond.

Enamasti on spetsialistid juba leitud ja kohad täidetud. Kaks konkurssi veel kestavad ja kahe tulemused on selgumas.

Veel mõned päevad, 28. veebruarini saab aga kandideerida Hiiumaa arenduskeskuse turismikoordinaatori ametikohale. See on üsna uus ametikoht ning loodi 2015. aastal toonase Hiiu maavalitsuse ja Hiiumaa omavalitsuste liidu koostöös.

Töökohta on seni pidanud kolm inimest, viimati Maria Ruubas, kes nüüd meelitati tööle naabersaarele. Liis Remmelg, kes ise kodusaarele tagasi tulles alustas Tuurus samal ametikohal ja juhib nüüd Hiiumaa arenduskeskust, ütles, et see töökoht võiks olla võimalus mõne inimese jaoks, kes tahab Hiiumaale elama tulla.

Uuelt töötajalt ootab ta natuke midagi enamat kui kitsalt turismivaldkonna tegevuste koordineerimist.

“Selle ametinimetuse taga näen pigem ülesannet ja vajadust turundada Hiiumaad kui elukeskkonda tervikuna,” ütles Remmelg Hiiu Lehele. “See võiks olla mainekujundus, mille tulemused jõuaks kaugemalegi.”