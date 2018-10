SUUREPÄRANE IDEE | Vaata, mida sisaldab ülipopp magusavaba advendikalender

Nüüdseks on võimalik juba viies erinevas riigis (Inglismaa, USA, Portugal, Prantsusmaa ja Taani) soetada omale advendikalender maailma kõige hinnatumate juustudega.

Selles kalendris on iga päeva all pisike ja maitsev juustukera, mis pakub juustusõbrale nii visuaalset kui ka maitsenaudingut. Kokku on kalendrisse peidetud 7 erinevat maailmakuulsat juustusorti.

So wrong its nom

Juustukalendrit tuleks hoida külmkapis ja sellest saab ühe poole peale 12 päeva möödumist ära rebida, et säilitada külmikuruumi.

Toode maksab ümmarguselt 20 dollarit. Kahjuks pole seda veel Eesti kaubanduses saada. Kas vahetaksid tavapärase magusasisuga jõulukalendri juustu vastu? Kirjuta kommentaaridesse!