Tahad endale päris oma saart? Palun, osta kasvõi kaks - Saaremaa vald müüb!

Vallavalitsuse hinnangul pole vallale neid saari lihtsalt vaja.

Enampakkumisele pandav kinnistu koosneb kahest saarest – Pulgalaiust ja Pisilaiust (tuntud ka kui Rusulaid). Esimene neist on 24 ja teine kolm hektarit suur, vahendab Saarte Hääl.

Eesti looduse infosüsteemi andmeil on mõlemad saared täielikult kaitse all ja ehitisi seal ei ole. Saared asuvad Ida-Saaremaa ranniku lähedal Saaremetsa külas. Enampakkumisele pandava kinnistu alghind on 56 000 eurot, pakkumisel osalemise tagastamatu osalustasu on 300 eurot ning tagatisraha 5600 eurot. Pakkumised tuleb esitada Saaremaa vallavalitsusele 5. oktoobriks.