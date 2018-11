Tahad, et su metsade vahel asuvas kodus oleks kiire internet? Anna oma soovist teada!

„Läänemaal saame internetivõrku ehitada kohaliku elektrivõrguettevõttega koostöös. Sealt piirkonnast tuli meile tõesti vähe sooviavaldusi, kuid anname selleks uue võimaluse. Samas kogume täiendavat huvi üle Eesti ka kõigilt teistelt, kes ei ole veel Elektrilevile kiire internetivõrgu sooviavaldust teinud. Täpsemaid võrgu rajamise plaane maakondade lõikes saame tutvustada siis, kui Elektrilevi on sõlminud konkursi korraldajaga lepingu,“ ütles Randna.

Ta lisas, et erinevalt varasematest maakondlikest digiprojektidest vajab Elektrilevi sooviavalduse registreerimiseks isiku tuvastamist. „Investeeringud on märkimisväärsed ja nende planeerimisel tahame kvaliteetseid andmeid ja läbimõeldud soovi,“ ütles Randna. Tema sõnul ei ole sooviavaldused küll 100-protsendiline garantii võrguühenduse saamiseks, kuid on võrgu hooldus- ja arendamisplaanide ning vajalike tehniliste lahenduste hindamise kõrval üheks oluliseks aluseks ehituskavade tegemisel.

Kogu viieaastase projekti vältel sidevõrku ehitades teavitab Elektrilevi piirkonnas ehitustöid alustades ümbruskonna elanikke ja ka siis on võimalik täiendavalt väljendada liitumishuvi neil, kes pole seda teinud. Elektrilevi sidevõrguga liitumine maksab kliendile ühekordselt 200 eurot sõltumata sellest, kas ühendus on ehitatud riigi toel või mitte. Igakuise internetiteenuse eest tasub klient oma valitud operaatorile.

Elektrilevi pakkumine „viimase miili“ sidevõrgu väljaehitamiseks tunnistati parimaks 26.oktoobril. Konkurss oli korraldatud riigi poolt 20 miljoni eurose toetuse eraldamiseks kiire internetivõrgu ehitamiseks „valgetele aladele“ ehk piirkondadesse, kus praegu kvaliteetne internetiteenus puudub ja kuhu Eesti sideoperaatorid ei oleks hinnanguliselt planeerinud investeerida lähema viie aasta jooksul. Pärast 30 päeva möödumist tulemuste avalikustamisest ehk eeldatavasti novembri lõpus sõlmib Tehnilise Järelevalve Amet eduka pakkujaga lepingu. Pärast seda saab Elektrilevi tutvustada kiire interneti võrgu rajamise edasisi plaane täpsemalt maakondade lõikes.

Elektrilevi on suurim võrguettevõte Eestis, hallates ligikaudu 60 000 kilomeetrit elektriliine ja 24 000 alajaama. Lisaks haldab Elektrilevi tänavavalgustusvõrku Tallinnas ja Tartus ja on ehitanud kiire interneti võrgu Tallinnas Veskimetsas.