USKUMATU! Inimesed maksavad 300 dollarit, et vaimse tervise heaolu nimel lehmi kallistada!

Tänapäeva stressirohkes maailmas tuleb leida üha uusi võimalusi, et end maksimaalselt puhanuna hoida. Soe vann, jooga ja mediteerimine pole enam kellelegi võõrad, kuid kes tunneb, et vajab seejuures ka seiklust, proovib lehmade kallistamist, vahendab veebileht vt.co.

Kuigi selline mõte võib tunduda imelik, tasub silmas pidada, et loomad aitavad tõestatult stressi maandada. Koeri, kasse ja hobuseid kasutatakse laialdaselt teraapialoomadena, miks siis mitte lehmi?

Mitmed farmid Ameerika Ühendriikides pakuvad nüüdsest võimalust just teraapia eesmärgil rahulikumaid veiseid silitada ja kallistada ning harjata. Ühe külastuse jooksul saab kahe tunnustatud spetsialisti järelvalve all loomaga koos veeta 90 minutit ning selle eest tuleb välja käia kuni kahekesi olles 300 dollarit. Kuni neljakesi looma ümber toimetades, aga juba 395 dollarit.