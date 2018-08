USKUMATU | Vaata kui palju prügi jääb tootmata kui teed oma kodus need 6 lihtsat vahetust

Kõlab imelikult? Kuid see pole üldsegi nii! Keskonnateadlikud inimesed kõikjal maailmas kasutavad metallist joogikõrsi, mida saab lisaks kodusele kasutamisele ka kotti panna ja peole kaasa võtta. Pisike vidin on lihtsalt puhastatav nõudepesumasinas ja tihti müüakse neid ka spetsiaalse puhastusharjaga koos. Tasub küsida ökopoest või tellida internetist. Nii jääb äraviskamata umbes 540 plastikust kõrt.

Kasuta riidest käterätikut

Paberrätikuga on nii mugav kõike koristada, käsi pühkida ning see kohe prügikasti lennutada. Kurb on aga see, et enamik paberrätikuid sisaldavad puuvillakiude ja ei ole üldsegi nii lihtsalt lagunevad. Lisaks saastab juba nende tootmine keskkonda. Kasutage riidest köögirätikut, mida saab pesta ja hoiate kokku rohkem kui 7000 rulli paberrätikute jäätmekäitlusesse sattumise!