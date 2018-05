Värvine pintsel sügavkülma?! Jah, täitsa hea mõte!

Loe veel

Värvimisel on mugavam ja töö läheb kiiremini, kui iga töö jaoks on eraldi pintsel. Enne uue pintsli kasutuselevõtmist kammige seda tavalise kammiga. Nii eemalduvad sellest lahtised karvad, mis muidu tuleksid ära värvimise ajal. Kinnitage pintslivarre külge konks või kõver nael, et pintsel purki ei upuks.

MÕNED NIPID: Kui katkestate töö näiteks järgmise päevani, keerake pintsel fooliumisse, seal püsib see pehme.

Maalripintslid säilivad elastsena, kui neid hoida piimakotis, mille põhjas on pisut vett. Kotisuu siduge paelaga kinni.

Kui värvimistööd kestavad mitu päeva, võite tüütust pintslite pesemisest loobuda, keerates pintslid kilesse ja pannes need sügavkülma. Enne pintsli uuesti kasutamist tuleb sel tund aega sulada lasta.

Kõvaks muutunud maalripintsel pehmeneb, kui panna see korraks keevasse äädikavette ja seejärel pesta seebilahuses.

Naturaalsetest harjastest pintslit saab pehmendada, pannes selle paariks tunniks likku vee ja piima võrdsesse segusse. Seejärel loputage soojas šampoonivees.

Õlivärvipintslid pange pärast tarvitamist tärpentini sisse, peske soodaveega ja pange siis külma vette. Pärast kuivamist niisutage pintslit linaõliga, et see pehmeks jääks.

Kui pintsel on muutunud haraliseks, keerake pintslijuure ümber teipi ja harjased püsivad taas koos.

