VIDEO | Indoneesias leiutati 100% biolagunev kott, mille võib pärast kasutamist ära juua

Marju Reitsak Targu Talita ja Maakodu toimetaja RUS

Mittelagunevate kilekottide loodusesse sattumine on väga suur probleem. Shutterstock

Kõnealune kott on täielikult lagunev, tehtud maniokist saadud looduslikust tärklisest. Kõige huvitavam koti juures on, et selle saab vette pannes ja segades lahustada.