Tervet parti on ahjus lihtne küpsetada. Kuna pardiliha on üsna rasvane, siis ei ole ohtu, et roog lõpptulemusena üle küpseb ning kuivaks jääb.

Küpsemise ajal nahast eralduv rasv aitab säilitada liha mahlakust. Lisaks aitab roa mahlakust säilitada ka piim, mis toimib liha pehmendajana küpsetamisel

Selles retseptis on pardipraad täidetud apelsini- ja õunasektoritega. Lisaks sekka pisut kaneelikoort, küüslauku ja tüümiani. Need komponendid toimivad kõik toidule maitse andjana, mitte lisanditena.

Pardiprae juurde võite aga pakkuda püreesid: kartuli-porgandi-, pastinaagi-, lillkapsa-hernepüree jne. Samuti sobivad pardiliha kõrvale ahjus röstitud köögiviljad. Need aga valmistage kindlasti teises ahjuvormis, mitte pardipraega ühes, sest vormis oleva piima-rasvasegu tõttu ei ole võimalik köögiviljadel pruunistuda.

Kui valmistate pardipraadi puuküttega ahjus, siis maitsestage part nii, nagu retseptis ette nähtud. Kasutage puuahjus pardi küpsetamiseks kaanega malmpotti. See ei tohiks olla liialt suur, et lihal vormis ülemäära palju ruumi oleks. Piima peaks potis olema nii palju, et see poolenisti parti kataks. Katke pott enne ahjupanekut kaanega.

Kui toas on ahi köetud, söed hõõguvad ning lõõr kinni, siis oodake umbes tunnike, et söed pisut jahtuksid. Seejärel pistke malmpott ahju süte juurde ning pange ahi kinni. Hoidke parti ahjus 12–16 tundi. Ahjust võttes on liha täpselt paraja kuumusega ning praad ongi söömiseks valmis.

Apelsini- ja õunasektoritega täidetud ahjupart

1 terve jahutatud part

soola, pipart

0,5 apelsini

1 väiksem õun

väike kimbuke värsket tüümiani

4 küüslauguküünt

1 kaneelikoor

5 dl piima

Patsutage part majapidamispaberiga kuivemaks ning maitsestage seest ja väljast soola ja pipraga. Seejärel täitke part apelsini- ja õunasektorite, tüümianiokste, poolitatud küüslauguküünte ja kaneelikoorega. Tõstke part ahjuvormi ning valage juurde piim. Asetage vormile kaas peale (selle puudumisel võib vormi katta ka fooliumiga) ning küpsetage liha 180 kraadi juures 2,5 tundi. Enne lahtilõikamist laske lihal umbes 10 minutit rahuneda.

Kõrvitsa-porgandipüree pardiprae kõrvale

300 g kõrvitsat

300 g porgandeid

soola

1 sl võid

0,5 dl piima

pisut jahvatatud muskaatpähklit

Koorige köögiviljad ning lõigake väiksemateks tükkideks. Seejärel keetke need soolaga maitsestatud vees pehmeks. Nõrutage ning lisage köögiviljadele või, piim ja muskaatpähkel. Püreestage ühtlaseks massiks, vajadusel maitsestage.