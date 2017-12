Arst kinnitab: parim viis oma magusaisu rahuldada on võtta tükike tumedat šokolaadi

20 aastat tagasi avaldas Harvardi professor Norman Hollenberg uuringu kakao kasulike omaduste kohta. See uuring ladus vundamendi igale järgmisele uuringule, mis kinnitavad kui ühest suust, et tume šokolaad on hea meie tervisele.

On kurb fakt, et kõige enam surmasid Eestis põhjustavad südame- ja veresoonkonnahaigused. Kuid Kariibi mere saarte piirkonnas elutseb hõim, kes vastupidiselt meile, eestlastele, ei kannata kõrgenenud vererõhu, tromboosiriski, infarktiohu ega diabeedi all. Miks?

Millised omadused on kakaol?

Teadlaste sõnul peitub vastus kakaos, selle heades omadustes ja järjepidevas tarbimises. Olen veendunud, et saame sellelt hõimult nii mõndagi üle võtta, kuid lasen lugejal endal otsustada, abistades vaid mõningate faktidega.

Mängin mõttega, et tumedat šokolaadi, mida valmistatakse kakaoubadest, võiks tema paljude heade omaduste poolest nimetada ka vitamiiniks. Kui vitamiine tarbitakse reeglina päevas üks kuni kolm kapslit, siis nii on ka tumeda šokolaadiga. Et säilitada ning turgutada oma tervist, võib tumedat šokolaadi tarbida maksimaalselt kolm tükikest päevas ehk 15–16 grammi, aga siis tuleb ka muu magusaga piiri pidada.

See võib küll paljudele lugejatele üllatusena tulla, aga tume šokolaad on väidetavalt peaaegu sama tõhus vererõhualandaja kui mitmed selleks otstarbeks ette nähtud ravimid. Põhjus on ju tegelikult lihtne – tume šokolaad alandab kõrget vererõhku kakaos sisalduvate flavonoidide mõjul. Veel ilmneb uuringutest, et tume šokolaad parandab ka peaaju verevarustust. Ja jällegi on põhjuseks needsamad flavonoidid.

Kõige kiiremini saab tumeda šokolaadi efekti tajuda nendel hetkedel, mil väsimus kimbutab ja meeleolu pole kiita. Väsimust ja mõru meeleolu turgutab tume šokolaad oma suutlikkusega stimuleerida õnnehormoonide teket.

Tumeda šokolaadi võidukäik Eestis

Kui 2015. aastal moodustas tumeda šokolaadi tarbimine pea neljandiku kogu tahvlišokolaadide segmendist, siis 2017. aasta esimese üheksa kuuga on selle turuosa juba pea kolmandik kogu sektorist. Kujutate ette, viimase 12 kuu jooksul tarbisid eestlased 675 tonni tumedat šokolaadi, mis on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 80 tonni enam.

Tume šokolaad teeb selget võidukäiku ja ma loodan siiralt, et need arvud kasvavad ning südame- ja veresoonkonnahaiguste hulk jällegi kahaneb.