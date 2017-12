ARVO KOKAKOOL | Maapoodide kehv kaubavalik juhatas 73aastase ehitaja kokandusradadele

Arvo Kassin on uskumatu mees. Ta avastas pensionile jäädes huvi toidutegemise ja kokanduse vastu ning on sellele kirglikult pühendunud.

Arvo õpib iga päev midagi uut, vaatab kokandussaateid ja videosid, otsib retsepte ja valmistab perele maitsvaid roogasid. Ta teeb oma toidutegemistest videod ja laeb need üles isiklikku blogisse ning Facebooki. Tema kokanduslehel „Igast nurgast” on üle 5300 jälgija.

Arvo on 73aastane, jõulude ajal saab 74. Hiljuti käis ta tordikoolitusel ning oli Pajuvilla restoranis õpipoisiks.

„Võib öelda, et hakkasin nüüd vanast peast isiklikku elu elama,” naerab Arvo. „Olen kodune ja aega on palju, kuid tahaks ju inimestega suhelda. Kuna maapoodide kaubavalik on nigel, aga midagi head tahaks ikkagi süüa, siis olude sunnil tuli ise hakata süüa tegema. Võib öelda, et heas mõttes olen nüüd pere ka ära rikkunud, sest ega muud toitu, peale isetehtud me pere ei söö.”

„Täna tegin neli kilo piparkoogitainast, homme hakkan küpsetama. Ise olen operaator, ise mõtlen videotele stsenaariumi,” räägib ta tööprotsessist.

Arvo Kassin on terve elu olnud ehitaja, koos teiste ametivendadega püsti pannud Õismäe ning osa Mustamäestki. Seejärel töötas ta aastaid Keila Varahoolduses. Nüüd on Kassin talunik, elab Laitses, kasvatab köögivilju, tal on kanad ja haned. Nooruses oli kõva pillimees ja läks nüüd hiljuti laulma segakoori.

Õhtuti vaatab ta kokandusvideosid ja arendab end. Tal on märkimisväärne kogu vanu retsepte, eestiaegseid kokaraamatuid ja ajakirjadest-ajalehtedest väljalõikeid. Youtube´i on ta üles laadinud 150 videot.

„Ma ise õpin just videote kaudu, vaatan paar korda läbi ja üritan sedasama siis ise teha,” ütleb Arvo.

„Kui keegi minu videote najal õpib ja saan toetada tema esimesi samme köögis, on mul ainult hea meel. Kui mind enam ei ole, siis jäävad need kuhugi pilve sisse ja nende järgi saavad õppida teised.”

Nüüdsest on Arvo Kassini lihtsad ja kodused toidud ning nende tegemise õpetused ka Maakodu veebis kättesaadavad.

Kuna pühad on ukse ees, siis pakume teile võimalust teha piparkoogitainast nii, nagu Avo seda teeb.

Vajalikud ained:

tume siirup - 500 g (kaubandusest)

suhkur - 340 g

piparkoogimaitseaine - 2 pakki

apelsinikoore pulber - 2 tl (võib ka riivida toorelt apelsinilt)

või - 500 g

pähklid - 200 g (peenestatud)

konjakit - 50 g

mesi - 200 g

munad - 4 tk

nisujahu 1,3-1,6 kg (vastavalt vajadusele)

küpsetuspulber - 4 tl

Videoõpetus:

Tulemuseks on 3,8 kg piparkoogitainast.