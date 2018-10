Kas puder hommikusöögiks on igav? Proovi neid 7 trikki!

1. Õunad ja kaneel

Lisa oma hommikupudrule riivitud õunu ja kaneeli. Kusjuures sa võid seda teha nii keetmise ajal kui ka juba valmis pudruga. Lisaboonusena täidab see toit toa mõnusa talvepühade lõhnaga.

2. Vahtrasiirup

Meil armastatakse vahtrasiirupit teenimatult vähe. Tõsi, tegemist on küll üsna hinnalise magustajaga, kuid see on tervislikum kui suhkur ja seda kulub vähe. Osta omale üks pudel vahtrasiirupit ja pane seda õige natuke hommikupudru peale. Need maitsed sobivad omavahel hästi!

3. Pähklid ja seemned

Suurepärane võimalus puder põnevamaks muuta on sinna sisse panna kergelt hakitud ja korra pannil röstitud pähkleid või/ja seemneid. Lusikatäie mee või vahtrasiirupiga saab nii veel eriti mõnusa krõmpsuva suutäie.

4. Soolane puder

Me oleme harjunud putru sööma peaaegu alati magusana. Lisandiks moos või äärmisel juhul võisilm. Mujal maailmas aga varieeritakse just kaerahelbepudruga väga palju. Sinna peale sobib hästi riivitud parmesan ja hapukoor. Samuti võib teha pudrust üldse soolase toidukäigu näiteks praetud peekoni ja munaga. Kasuta fantaasiat!

5. Maguskartul ja kaerahelbed

Täiesti uskumatuna tunduv kooslus võib maitseda imehea. Lisa kaerahelbepudrule bataadipüreed ja pisut kaneeli ning pruuni suhkrut. Sa ei kahetse!

6. Toorpuder

Üha enam kogub populaarsust toorpuder. Selleks pane õhtul piim ja meeldivad maitseained, seemned, pähklid, marjad, moos koos kaerahelvestega karpi ja külmkappi. Hommikul söö külmalt.

7. Küpsised pudruvihkajatele

Kui kõik eelnevad soovitused sind siiski pudruusku ei pööranud, proovi ise teha kaeraküpsiseid. Retseptivalik on nii kokaraamatutes kui ka internetis väga suur. Ära unusta sinna lisada tükeldatud kuivatatud puuvilju ja pähkleid, nii saab küpsis jällegi parem ja tervislikum!