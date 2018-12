Kuidas teha kodus verivorsti

Verivorsti sees on kindlasti tangu, verd, pekki ja ohtrasti maitseaineid. Veri nagu ka liha sisaldab teatavasti palju rauda ja loomsest toorainest pärit rauda omastab organism tunduvalt paremini kui taimedest olevat. Veel on veres B12 vitamiini ja naatriumi. Samuti on suur vere valgusisaldus ning rasvasisaldus jällegi vähene.

Kruubid, veri, sooled ja maitseained

3 kg verivorstide tegemiseks läheb vaja 2,5 l vett, 1 l verd, 1 kg odrakruupe, 500 g seapekki, 300 g sealiha, soola, pipart, vürtsi, majoraani, 300 g sibulat, 2 sl võid, 10 m seasoolt.

Peske kruubid ja keetke nõrgal kuumusel, et need ei läheks pudruks. Kui kruubid on paisunud, lisage maitseained ja kuubikuteks lõigatud sealiha. Seejärel segage ja hautage. Hautamise ajal ärge enam segage ja laske valminud pudrul pisut jahtuda. Lisage hakitud ja võis kuumutatud sibul, läbi sõela kurnatud veri ning kuubikuteks lõigatud ja pruunistatud pekk.

Täitke seasooled pudruga, siduge otsad kinni ja pange vähese soolaga maitsestatud vette.

Kuumutage aeglaselt 10-15 minutit, kuid ärge laske keema, sest muidu sooled lõhkevad. Pärast veest võtmist asetage vorstid üksteise kõrvale jahtuma.

Kuidas verivorste küpsetada

Seasooles küpseb verivorst 20-30 minutit. Krõbeda verivorsti saamiseks tuleb seda küpsetada madalal temperatuuril 150-175 kraadi juures. Praeahjus küpsetamiseks pange nõusse veidi rasva ja vett auru tekkimiseks. Kui praete verivorste pannil, asetage need leigele rasvainega määritud pannile. Enne peab vorsti sisse kahvli või tikuga torkima augud. Kuumale pannile asetades läheb sool ehk vorstinahk lihtsalt katki.