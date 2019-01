PIPARKOOKIDE TAASKASUTUS | Kolm isuäratavat võimalust

Segage toasoe toorjuust suhkruga, lisage sinna sidrunikoor ning -mahl. Purustage piparkoogid ning pange esimene kiht pokaali, niisutage kange kohviga ning tõstke peale kreemi. Nii kiht-kihilt asetades valmibki mõnus magussöök, mille saab juba eelmisel päeval valmis teha. Soovi korral võib peale riputada riivitud šokolaadi ning kakaopulbrit. Toorjuustu võib asendada hapukoore ning vahukoore seguga. Kui piparkoogipuru segada kreemi sisse, maitsestub magustoit kiiremini.

Piparkoogipallid

200 g piparkooke

100 g šokolaadi

100 g vahukoort

Vahustage koor tugevaks vahuks, sulatage šokolaad veevannil, laske pisut jahtuda ning lisage purustatud piparkoogid. Jätke muist puru alles, seda saab kasutada pallide veeretamiseks. Pidulikumaks söömaajaks võite iga palli sisse peita konservkirsi, mille saba jääb efektselt pallikesest paistma. Kui neid ei ole, siis vahva üllatus on ka hapu jõhvikas palli sees.

Rikkalik taaskasutuskook

300 g piparkooke

4 muna

1 sl suhkrut

šokolaadi

Kui piparkooke on veel tõeliselt palju alles, võib neist teha vahva koogi. Selleks vahustage 4 muna 1 lusikatäie suhkruga tugevaks vahuks. Lisage sinna niipalju purustatud piparkooke, et tainas on hapukoorepaksune. Valage vormi ning küpsetage 170 kraadi juures 25 minutit. Tõstke ahjust välja, vajutage sisse umbes pliiatsijämedused augud ning täitke need sulašokolaadi või karamellikreemiga. Nende asemel sobib ka suhkruga õige pisut maitsestatud hapukoor, see annab koogile omanäolise hapuka meki. Kõige paremini maitseb kook järgmisel päeval.