RETSEPT | Kuidas teha mõnusalt krõmpsuvaid marineeritud kurke?

Kurkide marineerimine on imelihtne - ainus, mis võib valesti minna, on see, kui need kuumutatakse üle ja tulemus on pehmed kurgid.

Hea on ka teada, et eriti karged ja krõmpsuvad jäävad hoidises väikesed kurgid. Enne hoidistamist värskenda kurke paar tundi jääkülmas vees.

Krõmpsuvate marineeritud kurkide jaoks läheb vaja:

2 kg värskeid kurke

2-3 cm jupp mädarõigast

3-4 küüslauguküünt

mustasõstralehti, tilli varsi ja õisikuid

Marinaad:

2 l vett

4 spl suhkrut

4 spl jämedat soola

4 spl 30% toiduäädikat (võib panna ka kuni poole vähem)

1 spl sinepiseemneid (soovi korral)

Valmistamine:

Pane purkide põhja mustsõstralehti, tilli, mädarõigast ja küüslauku. Täida purgid kurkidega, asetades need võimalikult tihedalt teineteise kõrvale.

Marinaadi keetmiseks kuumuta vesi keemiseni, lisa sool ja suhkur ning sega, kuni suhkur-sool on lahustunud. Lisa sinepiseemned ja äädikas ning kuumuta veel hetk.

Vala marinaad kuumalt kurkidele. Pane purkidele plekk-kaaned lahtiselt peale ja kuumuta purke 15-20 minutit, kuni kurgid muutuvad heledamaks.

Keera kaaned kinni ja lase purkidel kummuli jahtuda.

Allikas: Nami-Nami