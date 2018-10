Vaata, mida süüa, et tuju läheks paremaks!

Targu Talita RUS

Maiustamiseks valige marjad ja puuviljad, need on hea tuju allikaks. Shutterstock

Ammutuntud tõde on, et oleme see, mida me sööme. Kui eelistame täisväärtuslikke toiduaineid, varustame oma keha ja aju normaalseks toimimiseks ning emotsionaalseks tasakaaluks vajalike ainetega.