Vaata, kuidas teha ise lõhnapeleti, mis hoiab närilised eemal

Koostis:

125 ml diatomiidipulbrit

60 ml vett

2–3 tilka aroomiõli (piparmündi- või sidruni-, soovitatavalt sidrunilõhnaga, sest see kestab veidi kauem)

Anum, milles lõhnapeletit hoida (näiteks pudel, mille sisse on lõigatud augud, et lõhn välja pääseks)

Tehke nii:

Tilgutage vette eeterlikku õli ja segage hoolikalt. Lisage segule aeglaselt diatomiidipulber. Segage seda, kuni kogu diatomiit on märg. Pange segu anumasse. Asetage peleti kohta, kus hiired või mügrid elavad ja toituvad. Segu võib jaotada ka väiksematesse anumatesse ja panna hiireurgu. Peleti lõhn häirib närilisi ja nad otsivad uue elukoha.

Samasugust peletit saab kasutada ka majas. Lõhn püsib kauem kui lõhnastatud puuvillapallidel, millega on samuti hiiri peletatud. Siiski nõrgeneb ja lõpuks kaob ka diatomiidisegu lõhn. Lõhna taastamiseks tilgutage segule aeg-ajalt veidi vett ja segage. Parema tulemuse saamiseks võib vette lisada ka tilga eeterlikku õli.

Kõige efektiivsemalt aitavad lõhnapeletid hiirte sissekolimise vastu. Raskem on neist lahti saada, kui nad on end juba sisse seadnud.

